Georgia-Russia: ministero Esteri Mosca, normalizzare i rapporti per la stabilità del Caucaso (2)

- "La Nato continua a riconoscere la Georgia con i suoi confini internazionalmente riconosciuti e invita la Russia a rispondere agli obblighi internazionali ritirando le sue forze dal territorio georgiano", ha dichiarato il rappresentante speciale del segretario generale Nato per il Caucaso e l'Asia centrale, James Appathurai, scrivendo su Facebook in occasione del 12mo anniversario degli eventi che hanno portato all'occupazione russa di parti del territorio della Georgia. "Per 12 anni - ha osservato il rappresentante della Nato - le forze russe hanno occupato illegalmente il 20 per cento del territorio georgiano, determinando l'abbandono delle proprie case e delle proprie terre per migliaia di cittadini georgiani. La Nato continua a riconoscere la Georgia con i suoi confini internazionalmente riconosciuti e richiama la Russia a rispettare i suoi obblighi e impegni internazionali ed a ritirare le sue forze dal territorio georgiano". (Rum)