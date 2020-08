Roma: armi e droga in un nascondiglio a Tor Bella Monaca, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Armi e droga sono state trovate nel vano dell'ascensore di un palazzo in via dell'Archeologia a Roma. Nel corso dei controlli degli agenti della squadra di polizia giudiziaria del commissariato Casilino all'interno degli stabili di via dell'Archeologia ed in particolare nella nota piazza di spaccio conosciuta come "ferro di Cavallo" sono state verificate le posizioni di decine le persone con precedenti specifici in ordine ai reati correlati gli stupefacenti, così come numerosi sono stati i consumatori identificati e risultati provenire dall'area dei castelli romani, tiburtina e Roma sud. Durante la bonifica dei luoghi solitamente usati per occultare lo stupefacente, all'interno dei vani ascensore, è stata ritrovata una pistola revolver rifornita e pronta all'uso, con matricola abrasa, ed altro munizionamento. Un più minuzioso controllo ha permesso agli investigatori di scovare e sequestrare eroina e cocaina, in parte già suddivisa, da cui si sarebbero ricavate migliaia di dosi da cedere a tossicodipendenti. Sono in corso indagini per identificare i responsabili. (Rer)