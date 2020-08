Milano: nuova vita per Cascina Sella Nuova, in arrivo spazi abitativi, attività socioculturali e orti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il progetto – racconta Silvia Passerini, presidente dell'Associazione Thara Rothas - intende diffondere la cultura dello sviluppo sostenibile, salvaguardare l'ambiente agricolo, dare spazio a progetti che aprono scenari di nuovi stili di vita, connettere il centro urbano con i territori extraurbani e trasmettere i saperi e le buone pratiche agricole". A Milano sono circa le 60 cascine di proprietà comunale pervenute nella disponibilità dell'Amministrazione in seguito a lasciti, donazioni e operazioni di compravendita. Molte strutture sono state recuperate e tenute in vita da soggetti del terzo settore e associazioni di cittadini che al loro interno hanno trovato spazi disponibili e flessibili per ospitare attività sociali e culturali di diverso tipo e servizi per i cittadini. Tra i recuperi più recenti, la Cascina Casottello e Cascina Cotica. A settembre, all'interno della manifestazione di Cascine Aperte, si terrà la presentazione pubblica del progetto per Cascina Sella Nuova. (com)