Marcinelle: Tofalo (M5s), tragedia che sconvolse Italia e mondo intero

- Il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo, del Movimento cinque stelle, nel giorno dell'anniversario ricorda che "sono trascorsi 64 anni dalla tragedia di Marcinelle, in Belgio, dove persero la vita 262 minatori; 136 erano italiani. Nel ricordo dei nostri connazionali morti e di tutte le vittime di quel tragico fatto che sconvolse il mondo intero - continua l'esponente dell'esecutivo in una nota -, il governo rinnova con forza l'impegno ad assicurare a tutti il diritto al lavoro e sempre migliori condizioni di sicurezza". (Com)