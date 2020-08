Lombardia: da Regione 385.000 euro a sostegno innovazione tecnologica imprese settore design

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno stanziamento di 385.750 euro per sostenere le micro, piccole e medie imprese (Mpmi) del settore del design. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell'assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda. La misura, denominata 'New Design-Innovazione tecnologica', intende supportare le imprese che, nel 2020, hanno effettuato investimenti in innovazione tecnologica finalizzata alla sostenibilità, attraverso l'acquisizione di impianti, macchinari e attrezzature per consolidare la propria attività. Tra gli investimenti previsti, quelli per la produzione di prototipi per nuove soluzioni di design, nonché spese per l'acquisizione di servizi finalizzati alla promozione e alla digitalizzazione. "Il genio e la creatività dei designer lombardi - sottolinea l'assessore regionale - sono un valore aggiunto per far ripartire l'economia nazionale". (segue) (com)