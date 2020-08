Lombardia: da Regione 385.000 euro a sostegno innovazione tecnologica imprese settore design (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con questa misura Regione Lombardia - spiega - dimostra ancora una volta di credere fermamente nel design, settore strategico in grado di creare ricchezza. Dopo mesi difficili, è necessario tornare a investire e far ripartire il made in Italy". "Noi siamo al fianco di tutti quegli imprenditori - ha detto ancora - che stanno dimostrando coraggio e voglia di lasciarsi la crisi alle spalle. E sosteniamo tutti coloro che hanno creduto nella bontà del loro lavoro anche durante la fase acuta del Covid 19, dimostrando di essere 'visionari' e lungimiranti, convinti fautori della rinascita del settore"."Professionalità, cultura, qualità, genialità ed eccellenza sono gli elementi che contraddistinguono le nostre produzioni: il contributo di Regione Lombardia - ha chiarito l'assessore - è mirato proprio a preservare e valorizzare un tesoro tutto italiano. Che merita di riconquistare il posto che gli spetta a livello internazionale". (com)