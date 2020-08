Lombardia: sisma Mantova, da regione altri 250.000 euro per centri storici e sviluppo attività locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di oltre 250.000 euro l'incremento della dotazione finanziaria del bando Revit 2020 per la concessione di contributi alle imprese commerciali e artigiane dei Comuni del Mantovano colpiti dal sisma nel 2012. Lo prevede una delibera approvata dalla giunta della Regione Lombardia su proposta dall'assessore allo Sviluppo economico Alessandro Mattinzoli. "I nostri provvedimenti - ha sottolineato l'assessore - riescono sempre a raggiungere obiettivi buoni e mirati, perché nascono dal confronto continuo con le categorie e i territori. Un ringraziamento particolare va alla comunità locale che risponde sempre con determinazione e tenacia alle opportunità". Il documento regionale incrementa di 252.767,95 euro il budget originario di 600.000 euro del bando approvato dalla Camera di Commercio di Mantova per la concessione di contributi alle micro, piccole e medie imprese dei Comuni colpiti dal sisma nel 2012. L'obiettivo è la rivitalizzazione dei centri storici, lo sviluppo e la competitività del sistema economico locale per consentire il finanziamento di tutti i progetti ammessi.(com)