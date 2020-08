Sud: De Luca (Pd), bene governo su fiscalità di vantaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piero De Luca, capogruppo del Partito democratico in commissione Politiche europee alla Camera, esprime "grande soddisfazione per la misura straordinaria varata dal governo, e sostenuta in particolare dal ministro Giuseppe Provenzano, sulla fiscalità di vantaggio per il lavoro al Sud. È il frutto - continua il parlamentare su Twitter - di un impegno condiviso con il Partito democratico e il gruppo dei deputati Pd per sostenere investimenti e occupazione. L'Italia è più forte se il Sud è più forte". (Rin)