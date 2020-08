Decreto Agosto: Mulè (FI), governo ha fallito ultima possibilità di dare scossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, Giorgio Mulè, segnala che "l'ultima possibilità per il governo di dare finalmente una scossa all'Italia è fallita. È perfino umiliante - continua il parlamentare in una nota - sbandierare ancora una volta un decreto frutto di settimane di giravolte e liti senza neppure il timbro ufficiale dell'esecutivo, ma con l'ennesimo 'salvo intese'. Nel merito, il governo persevera nell'errore di non dare un indirizzo e una visione al Paese, ma solo alcuni bonus sparsi che avranno solo un effetto fatuo per l'economia e vacuo per i consumi. L'errore, tragico, è quello di perseverare nel non imboccare con decisione la via dello sviluppo e pensare contro ogni logica che i consumi dipendono dai prezzi e non dai redditi". L'esponente di FI aggiunge: "Abbiamo davanti mesi che saranno di grandissima instabilità per il mondo produttivo che, come sottolinea Silvio Berlusconi, rischia di pagare un prezzo carissimo a causa dell'incapacità del governo di dare risposte credibili in tempi accettabili. A meno di 70 giorni dalla scadenza degli impegni che lo Stato deve prendere con l'Europa per avere accesso ai soldi del Recovery fund", spiega Mulè, "siamo terrorizzati dalla prospettiva dell'inazione del governo. Non potrà esserci un frustrante 'salvo intese' con l'Ue. E Forza Italia, che si è impegnata a fondo in Europa nel nome dell'interesse nazionale per aver accesso al Recovery fund, non lo permetterà". (Com)