Repubblica Ceca: ministero Sanità, maggiore aumento casi Covid-19 dal 3 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Ceca ha registrato il maggiore incremento nei nuovi casi di coronavirus dallo scorso 3 aprile a causa di una serie di focolai attivi in alcune regioni. Lo ha confermato il ministero della Sanità di Praga tramite un comunicato. Sono stati 323 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, portando il totale dall'inizio della pandemia a oltre 18 mila. Sono al momento 389 le persone decedute per il coronavirus, secondo i dati del ministero della Sanità ceco. L'aumento dei casi in Repubblica Ceca ha spinto in settimana la Norvegia ha reintrodurre la quarantena obbligatoria di 10 giorni per chi arriva dal paese. Anche la Polonia è alle prese con un nuovo significativo aumento dei casi di coronavirus.(Vap)