Hong Kong: coronavirus, il totale dei contagi supera quota 4 mila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il totale dei contagi da coronavirus a Hong Kong ha superato oggi quota 4 mila, con 69 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato Chuang Shuk-kwan, dirigente del Contro di protezione della salute, precisando che 67 dei nuovi contagi sono stati trasmessi localmente. Quella di ieri è stata la sesta giornata consecutiva in cui i casi giornalieri si sono tenuti sotto quota 100. Le morti per Covid-19 sono invece rimaste ferma a 47. “Sebbene il numero dei nuovi contagi sia leggermente calato, i dati restano molto alti e non ci sono margini per un allentamento delle norme sul distanziamento fisico”, ha dichiarato Chuang dicendosi impossibilitato a dire se il picco della seconda ondata di contagi sia già stato superato. Nei giorni scorsi il capo esecutivo di Hong Kong, Carrie Lam, ha annunciato il rinvio per almeno un anno delle elezioni del Consiglio legislativo, inizialmente previste per il prossimo 6 settembre, a causa dei timori legati alla pandemia. Ieri, la stessa Lam ha annunciato test di massa per la popolazione, promettendo la protezione dei dati personali di quanti forniranno campioni di Dna e allontanando i sospetti legati all’arrivo da Pechino di un team di esperti del settore.(Cip)