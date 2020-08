Puglia: governatore Emiliano, l'8 agosto è una data che segna la storia della regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’8 agosto è una data che segna la storia della Puglia: lo ha dichiarato il governatore della regione, Michele Emiliano, in riferimento agli eventi avvenuti in quella data nel 1956 e nel 1991, ovvero la tragedia di Marcinelle dove morirono 262 minatori (di cui 136 italiani e 22 pugliesi) e lo sbarco di 20 mila albanesi nel porto di Bari sulla nave Vlora. "C’è una umanità che la gente del Sud conosce bene, che spesso risiede nei luoghi del dolore, della rabbia, del disprezzo, della fatica, ma che racchiude anche quell’energia capace di migliorarci e di cambiare il mondo. È la Storia che ce lo insegna", ha dichiarato Emiliano. In riferimento a quanto avvenuto nella località belga di Marcinelle nel 1956, il governatore della Puglia ha osservato che "braccia in cambio di carbone era l’accordo siglato nel primo dopoguerra dai due governi, che in cambio della materia prima all’Italia concedeva manodopera al Belgio: i nostri disoccupati. Malpagati, spesso malvisti dalla popolazione locale, ostacolati dalla scarsa conoscenza della lingua, venivano alloggiati nei primi tempi nelle stesse baracche dei campi di concentramento allestiti dai nazisti. Il lavoro nelle miniere del Belgio fu una delle pagine più nere dell’intera storia migratoria italiana", ha affermato. (segue) (Com)