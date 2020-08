Iraq-Usa: premier Kadhimi a Washington il 20 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro iracheno, Mustafa Kadhimi, si recherà in visita il 20 agosto a Washington dove terrà colloqui con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Lo ha annunciato la Casa Bianca. "Il presidente Donald J. Trump accoglierà il primo ministro Mustafa Al-Kadhimi della Repubblica dell'Iraq alla Casa Bianca il 20 agosto 2020", si legge in una dichiarazione. Secondo il comunicato, la visita si svolgerà in un momento critico per entrambe le nazioni in quanto continua la cooperazione per garantire la sconfitta del gruppo terroristico dello Stato Islamico e affrontare la pandemia da Covid-19. La Casa Bianca ha aggiunto che Washington e Baghdad cercheranno di rafforzare i legami bilaterali in vari ambiti, tra cui sicurezza, energia, assistenza sanitaria e cooperazione economica. (Res)