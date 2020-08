Algeria, ministro delle Startup: "Rafforzare le relazioni con l'Italia per lo sviluppo del settore"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trarre beneficio dall’esperienza italiana per sviluppare il settore delle startup in Algeria e in Africa, consentire alle realtà algerine di aprirsi al mercato europeo tramite l’Italia e sostenere le aziende italiane nel creare nuovi mercati nel continente africano. Sono questi alcuni degli obiettivi per il futuro delle relazioni tra Italia e Algeria nel settore delle imprese emergenti delineati in un'intervista ad “Agenzia Nova” dal ministro algerino incaricato dell’Economia della conoscenza e delle startup, Yacine el Mahdi Oualid, giunto ieri in visita a Roma insieme al ministro algerino incaricato delle Microimprese Nassim Diafat. “L’incontro con i rappresentanti del governo italiano e dell’ecosistema delle startup è stato molto importante per noi. In Algeria quello delle startup è un tema molto importante per il governo, unico Paese della regione ad avere un ministero interamente dedicato al settore”, ha dichiarato il ministro.Durante la permanenza in Italia la delegazione algerina è stata accolta dal sottosegretario agli Affari esteri Manlio Di Stefano insieme alla ministra per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano con il quali sono state discusse le nuove iniziative e progetti volti a rafforzare la cooperazione nel campo delle start-up e dell’innovazione digitale. Nel corso della visita la delegazione ha avuto modo di visitare il Luiss Enlabs di Roma, il più grande acceleratore di startup in Europa.“Siamo giunti qui anche per costruire relazioni più forti con le autorità italiane nell’area dell’innovazione e il nostro obiettivo è quello di aiutare le startup algerine a promuoversi all’interno del mercato europeo tramite l’Italia e ad aiutare le startup italiane nel creare nuovi mercati in Africa”, ha aggiunto Oualid. Il rappresentante del governo algerino ha voluto sottolineare che l’Algeria è il primo alleato dell’Italia nel creare un nuovo mercato per quanto riguarda il settore delle startup a livello regionale. “Guardiamo al rafforzamento delle relazioni con l’Italia”, ha ribadito il ministro algerino, osservando che quella avvenuta ieri è probabilmente la prima di una serie di visite che verranno organizzate in futuro. Oualid ha precisato inoltre che l’ecosistema delle startup algerine è divenuto negli ultimi anni il più dinamico della regione dell’Africa.Il ministro Oualid, che con i suoi 26 anni è il più giovane esponente del governo nordafricano, ha rivelato che attualmente in Algeria vi sono circa quattromila startup, molte delle quali hanno attività al di fuori del Paese, operando nella regione del Medio Oriente e Nord Africa e nei Paesi dell’Africa subsahariana. “Abbiamo molte storie di successo”, sottolinea il ministro Oualid che è stato fondatore di alcune startup nei settori del cloud computing, della sicurezza informatica, del marketing digitale e dell'intelligenza digitale. “L’Africa è un mercato molto importante e l’Algeria è probabilmente la migliore opzione che l’Italia ha per care un nuovo mercato per le startup nella regione”, ha concluso. (Res)