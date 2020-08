Decreto Agosto: Marattin (Iv), orgogliosi della norma proposta da Provenzano su riduzione costo lavoro al Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Italia viva, Luigi Marattin, ricorda che "ieri sera il Consiglio dei ministri ha approvato il quarto decreto legge economico in risposta all’emergenza Covid (Cura Italia in marzo, Liquidità in aprile, Rilancio in maggio e ora questo, per un totale di 100 miliardi di ulteriore deficit). Come Iv - continua il parlamentare su Facebook - siamo innanzitutto orgogliosi della norma proposta dal ministro Provenzano (al quale vanno i nostri complimenti), perché realizza - anche se solo per una parte di Paese - una politica che abbiamo sempre ritenuto necessaria e che avevamo iniziato a perseguire nel 2015-2018 (anche quando gli altri la definivano 'un inutile regalo alle imprese'): una massiccia e strutturale riduzione del costo del lavoro - il 30 per cento dei contributi previdenziali - per tutti i lavoratori (anche già assunti) e tutte le imprese, nelle Regioni più svantaggiate". Marattin, poi, prosegue: "Abbiamo poi proposto e ottenuto le seguenti norme: 600 milioni per aiutare la filiera della ristorazione e dell’agroalimentare. Ai ristoranti in difficoltà verrà corrisposto un contributo a fondo perduto per l’acquisto di prodotti delle filiere agricole e alimentari (valorizzando così il made in Italy). Tanti lavoratori autonomi (i contribuenti soggetti al regime Isa e al forfettario che hanno perso più di un terzo del fatturato) a novembre non pagheranno la rata delle imposte sul reddito e dell’Irap (2,2 miliardi di euro) che slitta al 30 aprile prossimo. Un’azienda non avrà solo l’opzione della Cassa integrazione. Se se la sente di riaprire, usufruirà di una riduzione delle tasse sul lavoro (ancora una volta, la decontribuzione)". (segue) (Rin)