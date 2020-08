Decreto Agosto: Marattin (Iv), orgogliosi della norma proposta da Provenzano su riduzione costo lavoro al Sud (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente di Iv, inoltre, sottolinea: "Il Fondo di garanzia (creato nel decreto legge Liquidità per favorire l’accesso al credito) viene esteso a tutti gli enti non commerciali, inclusi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Perché è giusto che anche queste realtà - così importanti per la nostra economia - abbiano le stesse opportunità già riconosciute agli altri. I risparmi degli italiani (per qualcuno cresciuti durante il lockdown) non devono solo andare a finanziare il debito pubblico, ma anche direttamente il tessuto delle piccole e medie imprese. Che dipendono ancora troppo dal solo canale bancario. Vengono rafforzati", continua Marattin, "i 'Super-Pir' (Piani individuali di risparmio), istituiti nel decreto Rilancio sulla base dei 'Pir tradizionali' creati dal governo Renzi nel 2016). La soglia di investimento annuale - completamente detassato - sale da 150.000 a 300.000 euro. In questo modo si rafforza lo strumento che prova a convogliare l’enorme risparmio privato italiano (circa 5.000 miliardi di euro) direttamente nelle piccole e medie imprese italiane, per rafforzarne il capitale e renderle pronte alla competizione globale. Proseguendo il percorso che già avevamo iniziato nel decreto Liquidità - osserva ancora il deputato -, diamo una ulteriore mano a tutti quei commercianti che avevano pagato la merce con titoli di credito e che poi (con i negozi chiusi durante il lockdown) si sono trovati impossibilitati a venderla (ma con i conti da pagare). Proroghiamo al 31 agosto la data entro la quale un titolo di credito potrà essere stato emesso per accedere alla temporanea non-protestabilità, e riduciamo le sanzioni per ritardato pagamento qualora il debito venga saldato entro 60 giorni". (segue) (Rin)