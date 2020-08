Georgia: Appathurai (Nato), per l'Alleanza la Russia deve abbandonare i territori occupati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Georgia tollererà mai l'occupazione", ha dichiarato ieri il primo ministro georgiano, Giorgi Gakharia, in merito al 12mo anniversario della guerra russo-georgiana. "Come risultato della guerra russo-georgiana del 2008, centinaia di nostri cittadini sono morti, compresi i civili. Abbiamo perso eroi, soldati e territori. Questi sono stati i giorni pieni della tragedia che ci ha lasciato con grande dolore e gravi risultati. Non tollereremo mai l'occupazione. Siamo sulla strada per una risoluzione pacifica di questa sfida e i nostri partner sono al nostro fianco in questo processo”, ha detto Gakharia. “Non ripeteremo mai gli errori del passato, perché sappiamo che la pace non ha alternative. La stessa pace, il lavoro di gruppo, il progresso economico e lo sviluppo sono il presupposto dell'unificazione del nostro paese. Per questo motivo, la scelta del nostro governo è una politica pacifica, razionale e coerente che ci condurrà sicuramente all'obiettivo finale: la piena liberazione dei nostri territori e la convivenza di una società artificialmente divisa in uno Stato europeo unito e democratico", ha affermato Gakharia. (segue) (Res)