Georgia: Appathurai (Nato), per l'Alleanza la Russia deve abbandonare i territori occupati (3)

- Il ministero degli Esteri della Georgia ha pubblicato una nota in occasione dell’anniversario del conflitto russo-georgiano del 2008, che prese il via nella notte fra il 7 e l’8 agosto. “Sono trascorsi 12 anni dall'aggressione militare su larga scala della Russia contro la Georgia, seguita dall'occupazione illegale delle regioni storiche della Georgia di Abkhazia e Tskhinvali/Ossezia del Sud da parte della Federazione Russa. Con questo passo Mosca ha tentato di stabilire una cosiddetta ‘nuova realtà’ violando palesemente le norme e i principi fondamentali del diritto internazionale e minando l'ordine internazionale basato sulle regole con scarsa preoccupazione per la posizione del resto della comunità internazionale”, si legge nella nota. “L'invasione militare russa in Georgia fu premeditata e accuratamente calcolata molto prima della guerra vera e propria”, si legge nel documento, secondo cui “le provocazioni sono iniziate nei primi giorni di agosto 2008 con attacchi massicci contro i villaggi georgiani controllati dai volontari osseti schierati dai soldati russi, che hanno preceduto le unità della 58ma armata russa che oltrepassavano il confine di stato della Georgia attraverso il tunnel di Roki il 7 agosto 2008. Con un pretesto artificiale di proteggere i "cittadini" russi sul suolo georgiano, Mosca iniziò un attacco su larga scala contro il paese sovrano sulla terra, in mare, per via aerea e nel cyberspazio”. (segue) (Res)