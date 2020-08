Georgia: Appathurai (Nato), per l'Alleanza la Russia deve abbandonare i territori occupati (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il paese caucasico, prosegue la nota, “non risparmia sforzi per raggiungere il tangibile risultato nelle Discussioni Internazionali di Ginevra e continua la partecipazione costruttiva ai negoziati per affrontare le sfide di sicurezza e umanitarie derivanti dal conflitto irrisolto tra Russia e Georgia. Sfortunatamente, il formato è in gran parte handicappato a causa dei deliberati tentativi di Mosca di politicizzare le questioni umanitarie e minare i negoziati di pace. Questo è il vero motivo per cui non ci sono stati grandi progressi negli ultimi 11 anni e non sono stati compiuti progressi né sull'attuazione delle disposizioni sul cessate il fuoco né sul ritorno sicuro e dignitoso di centinaia di migliaia di sfollati interni e rifugiati, espulsi a seguito di molteplici ondate di pulizia etnica nelle regioni georgiane dell'Abkhazia e della regione di Tskhinvali/Ossezia del sud. Il deterioramento della situazione della sicurezza, umanitaria e dei diritti umani sul campo dimostra chiaramente l'importanza cruciale di utilizzare efficacemente il formato di Ginevra, poiché i negoziati di pace non hanno alternative per evitare l'escalation e riuscire nel processo di risoluzione dei conflitti”. (segue) (Res)