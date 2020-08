Migranti: ministro britannico Gibb, Londra punta a rendere "impercorribile" la rotta della Manica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito sta chiedendo alla Francia di contrastare il fenomeno degli attraversamenti illegali del Canale della Manica da parte dei migranti, mentre il governo di Londra punta a rendere questa rotta "impercorribile". Lo ha dichiarato, all'emittente televisiva "Sky News", il ministro per la Scuola britannico Nick Gibb. La dichiarazione avviene dopo che questa mattina un'altra imbarcazione con a bordo migranti è stata intercettata nella Manica da una nave da pattugliamento della Guardia di frontiera britannica. "Stiamo parlando con i ministri francesi allo scopo di impedire che le persone lascino la Francia innanzitutto, e poi per trovare altri modi per assicurarci che le imbarcazioni vengano rimandate in Francia quando tentano di effettuare questo attraversamento molto pericoloso", ha affermato il ministro Gibb, sottolineando che "la Francia è un paese sicuro e le persone che stanno cercando asilo dovrebbero quindi cercarlo in Francia come prima istanza". (segue) (Rel)