Trasporti: Msc Crociere sceglie l'Italia per ripartire in sicurezza (4)

- Il nuovo protocollo operativo è stato sviluppato per tutelare la salute e la sicurezza degli ospiti, dell'equipaggio e delle comunità locali raggiunte dalle navi della Compagnia. Per tale motivo, il protocollo non solo soddisfa pienamente, ma in diversi casi presenta caratteristiche più stringenti rispetto alle prescrizioni dei principali organismi nazionali e internazionali, tra cui l'Organizzazione mondiale della sanità, l’Eu Healthy Gateways e l’International Maritime Organization (Imo), nonché ai regolamenti emanati dai governi dei paesi in cui operano le navi Msc Crociere. La Compagnia si è impegnata a garantire ogni aspetto del viaggio dei propri ospiti: della prenotazione all'imbarco, dallo svolgimento della vita di bordo al ritorno a casa, preservando sempre l'unicità dell'esperienza della crociera. Nella fase iniziale di ripresa delle operazioni, le due navi Msc Crociere che opereranno in Mediterraneo per questa stagione estiva accoglieranno solo ospiti residenti nei Paesi Schengen. Gli itinerari sono stati progettati valutando le caratteristiche di accessibilità dei porti e riducendo al minimo, nei limiti del possibile, la necessità per gli ospiti di utilizzare mezzi pubblici o voli per raggiungere gli scali di partenza. Msc Crociere ha cancellato tutte le altre crociere nel Mediterraneo dal 16 agosto al 31 ottobre compreso. A chi aveva già prenotato verrà offerto un voucher Future Cruise Credit (Fcc) e un credito da utilizzare a bordo fino a 400 euro, validi su qualsiasi nave con qualsiasi itinerario della flotta Msc Crociere fino a 18 mesi dalla data di emissione. Gli ospiti residenti in Italia e negli altri Paesi Schengen – salvo eventuali restrizioni previste dalle autorità italiane – in aggiunta al voucher Future Cruise Credit (Fcc) possono trasferire la propria prenotazione su una delle crociere di quest’estate di Msc Grandiosa o Msc Magnifica, ricevendo in aggiunta fino a tre escursioni a terra gratuite a seconda della categoria prenotata. Inoltre, anche gli ospiti residenti nei Paesi Schengen – salvo eventuali restrizioni previste dalle autorità italiane – già in possesso di un voucher Fcc di precedenti crociere cancellate, possono utilizzare il loro voucher per queste due navi, usufruendo fino a tre escursioni a terra gratuite. (segue) (Com)