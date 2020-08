Trasporti: Msc Crociere sceglie l'Italia per ripartire in sicurezza (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Msc Crociere ha annunciato, inoltre, la cancellazione di tutte le crociere in partenza dagli Stati Uniti fino al 31 ottobre incluso, in linea con l'annuncio fatto dalla Clia (associazione internazionale delle compagnie crocieristiche) che ha esteso volontariamente lo stop delle crociere negli Usa fino a quella data. Clia ha dichiarato che "questa decisione conferma ancora una volta l’attenzione e l'impegno dell'industria crocieristica per la tutela della salute e la disponibilità a sospendere volontariamente le operazioni nell’interesse della pubblica salute e sicurezza, come già accaduto due volte in precedenza”. Ms Ccrociere riprenderà le operazioni negli Stati Uniti al momento opportuno, soltanto a seguito dell'approvazione definitiva da parte del Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) e di altre autorità competenti nel paese, nel rispetto dei requisiti e delle linee guida previste. Infine, Msc Crociere ha anche cancellato le crociere in Estremo Oriente dal 10 settembre al 26 ottobre compreso. Anche gli ospiti di tutte queste crociere avranno diritto al voucher Fcc, ad un credito da utilizzare a bordo fino a 400 euro e fino a tre escursioni a terra gratuite prenotando la loro crociera a bordo di MSC Grandiosa o MSC Magnifica. Per maggiori informazioni si potrà visitare il sito www.msccrociere.it Oltre agli itinerari estivi annunciati oggi, Msc Crociere sta seguendo l'evoluzione della pandemia e non esclude la possibilità che altre navi possano rientrare in servizio anticipatamente durante la stagione estiva. L'annuncio di oggi segue la conferma della programmazione di Msc Crociere prevista per il periodo compreso tra fine ottobre 2020 e novembre 2021, cioè relativa alla stagione invernale 2020/2021 e a quella dell'estate 2021. Le 19 navi della flotta Msc offriranno agli ospiti itinerari in tutte le aree tradizionalmente servite da Msc Crociere nel Mediterraneo, nei Caraibi, nel Golfo, in Sud Africa, in Sud America e in Asia. (segue) (Com)