Governo: ecco le linee guida del ddl di riforma del Csm (3)

- La nota evidenzia, poi, che "a seguito della cessazione di mandati elettivi e incarichi di governo, ove le cariche elettive abbiano avuto una durata superiore a un anno, i magistrati saranno inquadrati in un ruolo autonomo dei ministeri. Per le cariche ricoperte in enti territoriali diversi, si stabilisce che il ricollocamento in ruolo dovrà avvenire in ufficio appartenente a distretto diverso da quello nel quale il magistrato ha esercitato il mandato amministrativo; solo dopo tre anni il magistrato potrà nuovamente essere assegnato ad un ufficio dello stesso distretto in cui ha esercitato quel mandato. Nel caso di assunzione di incarichi di capo e vicecapo presso uffici di diretta collaborazione, di segretario generale della presidenza dei Consiglio dei ministri e dei ministeri, e di capo e vicecapo di dipartimento presso la presidenza del Consiglio e i ministeri, nonché presso i consigli e le giunte regionali, sono previste specifiche limitazioni all'accesso a incarichi direttivi. Le nuove disposizioni non si applicheranno alle cariche in corso di svolgimento all'entrata in vigore della legge. Il disegno di legge opera, inoltre, una profonda revisione del sistema elettorale dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura e delle modalità di funzionamento del medesimo organo, al fine di assicurare al meglio la realizzazione dei valori enunciati dalla Carta costituzionale come propri dell'ordine giudiziario". (segue) (Com)