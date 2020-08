Iraq: diplomatico Usa, cristiani e yazidi hanno più paura del Covid-19 che dello Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cristiani e gli yazidi iracheni avrebbero più paura del Covid-19 che dello Stato islamico. E' quanto ha affermato il vice segretario aggiunto per gli affari del Vicino Oriente del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Joey Hood, agli ospiti del Woodrow Wilson Center ieri a Washington. "L'esodo in corso di minoranze di yazidi e cristiani nel nord dell'Iraq dai campi profughi sei anni dopo la campagna di genocidio dei terroristi dello Stato Islamico riflette una paura del coronavirus che è più grande della paura dei gruppi armati", ha affermato il diplomatico Usa. "Dovrei essere sollevato dal fatto che le persone stanno tornando a casa in numero maggiore ora ... ma da tutto ciò che abbiamo imparato è che ciò avviene perché hanno più paura del Covid-19 nei campi in cui vivono che dei gruppi armati che stanno occupando le loro terre", ha detto Hood. Dal 2017, gli Stati Uniti hanno fornito quasi mezzo miliardo di dollari per sostenere cristiani, yazidi e altre minoranze nel nord dell'Iraq, ma centinaia di migliaia rimangono nei campi perché hanno troppa paura di tornare a casa, ha detto Hood. (Res)