Business news: Svezia, secondo trimestre 2020, Pil in calo dell'8,2 per cento su base annua

- Il Prodotto interno lordo della Svezia ha registrato un calo record dell'8,6 per cento nel secondo trimestre del 2020 rispetto al trimestre precedente. Il Pil svedese è calato dell'8,2 per cento anche su base annua. E' quanto emerge dalle stime diffuse dall'ufficio nazionale di statistica di Stoccolma. Il calo del Pil nel secondo trimestre del 2020 è stato il peggiore della storia moderna del paese scandivano, superando il - 3,8 per cento del quarto trimestre 2008. L'economia della Svezia ha registrato in ogni caso un andamento leggermente migliore di quello della media dell'Eurozona, con il Pil in calo del 12,1 per cento a causa delle conseguenze della pandemia del Covid-19. (Sts)