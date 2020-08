Business news: in Francia persi 119.400 posti di lavoro nell'ultimo trimestre, ripartono gli impieghi precari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da gennaio la Francia ha perso 600 mila posti di lavoro, un calo che tuttavia si è ridotto nel trimestre fra aprile e giugno grazie alla ripresa dei cosiddetti lavoratori precari. Da aprile a fine giugno, riferisce “Le Monde”, in un trimestre in cui il prodotto interno lordo dell'economia francese è crollato del 13,8 per cento, il numero di posti di lavoro andati persi è stato pari a "solo" 119.400, ovvero lo 0,6 per cento della forza lavoro retribuita. Il trimestre precedente, segnato dall'avvio delle misure di contenimento entrate in vigore nel 17 marzo e dalla chiusura di molte attività commerciali e servizi, sono andati perduti quasi mezzo milione di posti di lavoro, pari al 2,5 per cento dei posti di lavoro. Il segnale positivo per il secondo trimestre arriva dal rientro dei precari: nel corso degli ultimi tre mesi sono stati creati 108.500 posti di lavoro a tempo pieno, in crescita del 23,1 per cento dopo un calo storico del 40,4 per cento registrato nel trimestre precedente. In molti settori, infatti, il taglio dei posti di lavoro era andato a discapito, in primo luogo, proprio dei precari. (Frp)