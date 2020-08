Business news: Grecia, rivista stima su tasso di disoccupazione, salito al 17 per cento a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione della Grecia è salito al 17 per cento a maggio in aumento rispetto alle stime diffuse dall'Ufficio statistico lo scorso mese che lo davano al 15,7 per cento. Si tratta del dato più alto registrato negli ultimi nove mesi. Secondo i dati rivisti su base destagionalizzata, il numero di disoccupati in Grecia a maggio ha raggiunto quota 764.912, con una prevalenza di giovani fino ai 24 anni stimata al 37,5 per cento. Il tasso di disoccupazione in Grecia, che ha toccato il livello record del 27,8 per cento nel settembre 2013, è diminuito da allora, ma rimane il più alto nella zona euro. La Commissione europea stima che la disoccupazione in Grecia salirà al 19,9 per cento quest'anno con una contrazione del Pil del 9 per cento. (Gra)