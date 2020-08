Governo: da Cdm via libera a misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri che si è riunito ieri 7 agosto 2020, alle ore 19.05 a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte, segretario il sottosegretario alla presidenza Riccardo Fraccaro, "su proposta del presidente Conte e del ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto legge che introduce misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. Con il decreto - si legge nella nota diffusa dalla presidenza del Consiglio - il governo ha stanziato ulteriori 25 miliardi di euro, da utilizzare per proseguire e rafforzare l'azione di ripresa dalle conseguenze negative dell'epidemia da Covid-19 e sostenere lavoratori, famiglie e imprese, con particolare riguardo alle aree svantaggiate del Paese. Con il decreto - conclude la nota - le risorse complessive messe in campo per reagire all'emergenza arrivano a 100 miliardi di euro, pari a 6 punti percentuali di Pil (Prodotto interno lordo)". (Com)