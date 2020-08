Cina-Giappone: Pechino avverte Tokyo, bando su TikTok avrebbe conseguenze su relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha avvertito il Giappone che se decidesse di mettere al bando TikTok, la popolare app di clip video sviluppata dalla cinese ByteDance ed estremamente popolare tra i più giovani, le relazioni bilaterali subirebbero “grandi conseguenze”. Lo riferisce l’emittente “Tbs” citando fonti del governo di Tokyo. Nei giorni scorsi un gruppo di deputati del Partito democratico liberale, al potere in Giappone, ha deciso di promuovere un’azione per limitare la diffusione della piattaforma social, sospettata da diversi governi occidentali di condividere dati sensibili dei suoi utenti con il Partito comunista cinese. Finora, tuttavia, l’esecutivo di Tokyo non si è espresso sull’eventualità. Nei giorni scorsi anche il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato l’intenzione di mettere al bando l’app qualora ByteDance non dovesse raggiungere un accordo per la vendita delle sue attività negli Usa entro il prossimo 15 settembre. (Git)