Libano: Spagna invia 10 tonnellate di grano, materiale sanitario e attrezzature per accogliere sfollati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo si è mobilitato per inviare aiuti umanitari in Libano dopo la drammatica esplosione nel porto di Beirut del 4 agosto scorso. Il ministero degli Esteri di Madrid ha annunciato in una nota che nei prossimi giorni, attraverso l'Agenzia spagnola per la cooperazione internazionale allo sviluppo (Aecid), invierà 10 tonnellate di grano, medicinali e dispositivi di protezione individuale da utilizzare nelle cliniche mobili e nei centri sanitari. La diplomazia spagnola ha inoltre messo a disposizione delle autorità libanesi attrezzature per il ricovero della popolazione che ha perso la sua casa a causa dell'esplosione. L'Aecid, inoltre, in risposta all'appello della Federazione internazionale della Croce rossa, contribuirà con 50 mila euro per rafforzare i servizi preospedalieri, il primo soccorso e le trasfusioni di sangue, oltre a soddisfare le esigenze di base delle comunità più colpite. Mentre il ministero della Difesa di Madrid - viene evidenziato nel comunicato - si è offerto fin dall'inizio per fornire aiuti umanitari attraverso il contingente spagnolo presente nella Forza di interposizione in Libano delle Nazioni Unite (Unifil). Il generale di brigata, Fernandez Herrero, capo del settore orientale della missione, ha evidenziato il contributo che le truppe sotto il suo comando potrebbero fornire per sostenere la città di Beirut nel caso in cui fossero richieste. Queste includono un'unità di ingegneria e un'unità di supporto logistico, oltre a capacità di ricognizione e rilevamento medico.(Spm)