Governo: ecco le misure sul lavoro approvate dal Cdm di ieri (3)

- La nota di palazzo Chigi prosegue sottolineando che "vengono introdotte nuove indennità per alcune categorie di lavoratori. Tra queste, 1.000 euro per gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall'emergenza Covid-19 e per altre categorie di lavoratori (iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti, dipendenti stagionali appartenenti ad altri settori, gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio). Si prevede un'indennità di 600 euro per i lavoratori marittimi e gli stagionali sportivi. Viene aumentata di 500 milioni di euro per il biennio 2020-21 la dotazione del Fondo nuove competenze introdotto dal decreto Rilancio (decreto legge 19 maggio 2020, numero 34) per la formazione e per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori". (Com)