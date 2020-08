Libia: manifestazione a Tripoli e Zawiya per mancanza servizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono svolte ieri a Tripoli e Zawiya delle manifestazioni di protesta per la mancanza di servizi pubblici alla popolazione locale. Alcune centinaia di persone sono scese in strada nel tardo pomeriggio scandendo slogan critici nei confronti del Governo di accordo nazionale libico (Gna). In particolare una centinaio di persone si è radunato in piazza Algeri, nel centro di Tripoli, per condannare la mancanza di servizi pubblici e in particolare le continue interruzioni di erogazione dell'energia elettrica oltre che il ritardo nei pagamenti degli stipendi e la mancanza di sicurezza. A Zawiya invece i manifestanti hanno effettuato un blocco stradale dando fuoco a dei copertoni di auto. (Res)