Germania: 1.122 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore

- La Germania ha registrato 1.122 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, portando il totale a 215.336 contagi dall'inizio della pandemia. Lo ha comunicato oggi l'Istituto medico Robert Koch. Secondo quanto annunciato, sono state 12 le persone decedute per il coronavirus nelle ultime 24 ore, con una quota totale di morti che raggiunge le 9.195 unità. Quasi 200 mila persone sono state ricoverate in ospedale dall'inizio della pandemia, proclamata dall'Organizzazione mondiale della sanità lo scorso 11 marzo. Il dato odierno dei nuovi contagi è in lieve calo rispetto al dato del giorno precedente, quando i casi di positività al coronavirus erano stati 1.147.(Geb)