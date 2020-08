Libano: da Cdm dichiarazione stato di emergenza per intervento all'estero per Beirut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri che si è riunito ieri 7 agosto 2020, alle ore 19.05 a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte, segretario il sottosegretario alla presidenza Riccardo Fraccaro, "su proposta del presidente Conte, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli eccezionali eventi che hanno colpito la città di Beirut, in Libano, il 4 agosto 2020". E' quanto si legge in una nota diffusa dalla presidenza del Consiglio. (Com)