Roma: sorpreso a rompere il portone d’ingresso di un albergo, arrestato 28enne

- Un uomo del Bangladesh di 28 anni è stato arrestato, ieri pomeriggio a Roma perché si è reso responsabile del reato di danneggiamento. L’uomo, alle 14 di ieri è stato sorpreso a danneggiare il portone d’ingresso di un albergo in via Cesare Balbo. Danneggiamenti che si erano ripetuti anche nei giorni scorsi sempre ai danni dello stesso albergo ed anche di una vicina filiale di banca. Per questo, ieri gli agenti del commissariato Viminale lo hanno immobilizzato e arrestato.(Rer)