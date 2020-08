Ponte Genova: da Cdm proroga di ulteriori 12 mesi dello stato di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri che si è riunito ieri 7 agosto 2020, alle ore 19.05 a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte, segretario il sottosegretario alla presidenza Riccardo Fraccaro, "su proposta del presidente Conte, ha deliberato: la proroga, per ulteriori dodici mesi, dello stato di emergenza già deliberato in conseguenza degli eventi che si sono verificati nella mattinata del 14 agosto 2018 nel territorio del comune di Genova a causa del crollo di un tratto del viadotto Polcevera, noto come ponte Morandi, sulla A10". Lo si legge in una nota diffusa dalla presidenza del Consiglio. (Com)