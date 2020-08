Decreto Agosto: da Cdm ulteriori fondi per turismo, ristorazione e cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto legge Agosto "prevede ulteriori fondi per i settori del turismo, della ristorazione e della cultura, che sono tra quelli maggiormente colpiti". Lo si legge nella nota diffusa dalla presidenza del Consiglio al termine del Consiglio dei ministri che si è riunito ieri 7 agosto 2020, alle ore 19.05 a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte, segretario il sottosegretario alla presidenza Riccardo Fraccaro. "È previsto - continua la nota - uno specifico finanziamento per gli esercizi di ristorazione che abbiano subito una perdita di fatturato da marzo a giugno 2020 di almeno il 25 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Potranno ottenere un contributo a fondo perduto per l'acquisto di prodotti di filiere agricole, alimentari e vitivinicole da materia prima italiana. Il contributo minimo è di 2.500 euro. Ulteriori 400 milioni di euro sono stanziati per contributi a fondo perduto in favore degli esercenti dei centri storici che abbiano registrato a giugno 2020 un calo del 50 per cento del fatturato rispetto allo stesso mese del 2019. Il contributo minimo è di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 per i soggetti diversi". La nota prosegue segnalando che "vengono inoltre rifinanziati alcuni strumenti di supporto alle imprese: 64 milioni per la 'nuova Sabatini'; 500 milioni per i contratti di sviluppo; 200 milioni per il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa; 50 milioni per il voucher per l'innovazione; 950 milioni per il Fondo Ipcei per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di interesse europeo". (segue) (Com)