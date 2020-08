Malta: reintrodotto l'obbligo di indossare la mascherina nei luoghi pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Malta hanno reintrodotto l'obbligo di utilizzare le mascherine nei luoghi pubblici dopo un significativo aumento nel numero dei contagi da coronavirus negli ultimi giorni. Secondo quanto annunciato dal ministro della Sanità maltese, Chris Fearne, coloro che verranno trovati senza mascherina sui mezzi di trasporto pubblico o all'interno di un negozio verranno multati di 50 euro. La Valletta ha inoltre posto il limite di 100 persone per gli incontri al chiuso, mentre tale soglia viene innalzata a 300 per le feste e le riunioni all'aperto. La misura è stata presa dopo che, alcuni eventi organizzati ad esempio in discoteche, hanno dato il via a grossi focolai di coronavirus nell'arcipelago. Sono stati 49 i nuovi casi di contagio riscontrati venerdì a Malta relativamente alle ultime 24 ore: si tratta del secondo maggiore aumento dall'inizio della pandemia a marzo. (Res)