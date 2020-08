Governo: da Cdm via libera in decreto Agosto a diverse misure in campo fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie all'uso di risorse pari a circa 6,5 miliardi di euro, "vengono adottate diverse misure in campo fiscale che puntano a fornire un ulteriore e sostanziale supporto alla liquidità di famiglie e imprese". E' quanto si legge, in merito al decreto Agosto, nella diffusa dalla presidenza del Consiglio al termine del Consiglio dei ministri che si è riunito ieri 7 agosto 2020, alle ore 19.05 a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte, segretario il sottosegretario alla presidenza Riccardo Fraccaro. "In particolare", continua la nota, "vengono riprogrammate le scadenze relative ai versamenti tributari e contributivi sospesi nella fase di emergenza, in modo da ridurre sensibilmente nel 2020 l'onere che altrimenti graverebbe sui contribuenti in difficoltà. Nel dettaglio, sono rateizzati ulteriormente i versamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio: il 50 per cento del totale potrà essere versato, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione (fino a 4 rate mensili di pari importo) con il pagamento della prima rata entro il 16 settembre. Il restante 50 per cento può essere corrisposto, senza sanzioni e interessi, con una rateizzazione per un massimo di 24 rate mensili di pari importo". (segue) (Com)