Governo: da Cdm via libera in decreto Agosto a diverse misure in campo fiscale (2)

- La nota di palazzo Chigi spiega che sono stati "rinviati i versamenti per i contribuenti Isa (Indici sintetici di affidabilità) e forfettari che abbiano subito un calo di almeno il 33 per cento nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019: il termine di versamento della seconda o unica rata e dell'acconto Irap è prorogato al 30 aprile 2021. Viene spostata dal 31 agosto al 15 ottobre 2020 la data finale della sospensione dei termini dei versamenti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi sulle entrate tributarie. Si proroga anche l'esonero dal pagamento della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap) e del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) al 31 dicembre 2020 per le attività di ristorazione - conclude la nota -, gravemente danneggiate dall'emergenza epidemiologica". (Com)