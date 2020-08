Business news: Serbia, debito pubblico al 57,3 per cento a fine giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il debito pubblico della Serbia era a fine giugno pari al 57,3 per cento del Prodotto interno lordo (Pil): lo ha reso noto il ministero serbo della Finanze secondo quanto rilanciato dalla stampa locale. Alla fine di giugno di quest'anno il debito pubblico del paese ammontava a 26,8 miliardi di euro. La quota del debito pubblico rispetto al Pil era alla fine di giugno superiore di 0,1 punti percentuali rispetto alla quota registrata alla fine di maggio, quando ammontava al 57,2 per cento del Pil con una cifra di 26,8 miliardi di euro. Il debito pubblico era a gennaio pari al 48,9 per cento del Prodotto interno lordo (Pil), con una cifra pari a 24,2 miliardi di euro a fine gennaio. (Seb)