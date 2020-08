Business news: compagnia aerea portoghese Tap seconda tra le europee per aumento dei voli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trasporto aereo portoghese (Tap), con 152 voli domenica 2 agosto, ha registrato la seconda crescita percentuale più alta tra le compagnie aeree europee. Si tratta dell'81 per cento in più rispetto al 19 luglio, secondo i dati resi noti da Eurocontrol, l'organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea, che conta 41 paesi membri. Tap è stata superata solo da Easyjet (96 per cento in più con 1.064 voli), davanti alla finlandese Finnair (aumento del 44 per cento e 134 voli). Dopo uno stop pressoché totale a partire da marzo a causa della pandemia Covid-19, con quasi tutti i voli cancellati verso le 90 destinazioni in cui opera, Tap ha recentemente annunciato che sta riprendendo gradualmente 66 rotte ad agosto, che diventeranno 76 a settembre, l'equivalente del 40 per cento prima della pandemia del coronavirus. Eurocontrol, con sede a Bruxelles, ha esaminato anche i paesi con il maggior traffico aereo di lunedì 3 agosto, rispetto a lunedì 20 luglio. In questa classifica, il Portogallo ha registrato la crescita percentuale più alta, con un aumento dal 38 per cento grazie a 726 voli, seguito dal Regno Unito (più 34 per cento) e la Turchia (più 29 per cento). (Spm)