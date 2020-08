Business news: tornano a crescere le quotazioni della Banca d'Irlanda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le quotazioni della Banca d'Irlanda sono cresciute dell'11 per cento, a 2,04 euro, ovvero al livello maggiore degli ultimi due mesi. L'aumento nella Borsa di Dublino è stato registrato dopo le parole dell'amministratore delegato della Banca d'Irlanda, Francesca McDonagh, che ha indicato come l'economia del paese sia ora più resiliente nella lotta contro il coronavirus. La Banca d'Irlanda ora si aspetta che il volume di prestiti nel 2020 si attesti circa al 70 per cento del livello raggiunto nel 2019. Lo scorso maggio, la Banca d'Irlanda aveva annunciato attese riguardo il volume dei prestiti attorno tra il 50 ed il 70 per cento del valore del 2019. (Rel)