Business news: Russia, Vtb rivede al rialzo stime sui prestiti al dettaglio per il 2020

- La seconda banca russa Vtb ha rivisto le previsioni di crescita dei prestiti al dettaglio per il 2020 a circa il 6 per cento, rispetto a uno scenario di base dell'1,8 per cento registrato a maggio. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio di amministrazione, Anatolij Pechatnikov, secondo cui i prestiti ipotecari cresceranno del 12 per cento quest'anno, anche se l'incertezza causata dalla pandemia di Covid-19 mostra che è troppo presto per fornire previsioni esatte. Pechatnikov ha dichiarato che l'inflazione e le dinamiche dei tassi di interesse potrebbero incoraggiare dei deflussi dai conti di deposito. La Banca centrale ha ridotto il tasso di interesse di riferimento a un minimo record del 4,25 per cento a luglio. Con l'inflazione che si prevede salirà verso l'obiettivo del 4 per cento, i tassi di deposito sono diventati meno redditizi e il costo dei prestiti è diminuito. (Rum)