Business news: Irlanda, disoccupazione cala al 16,7 per cento a luglio

- Il tasso di disoccupazione irlandese è sceso al 16,7 per cento a fine luglio rispetto al 23,1 per cento registrato a giugno, ma la crescita dell'occupazione resta in fase di stallo. Il tasso di disoccupazione, che si è attestato al 4,8 per cento prima della crisi, ha raggiunto un livello record del 28,8 per cento ad aprile, dopo che 600 mila persone hanno richiesto dei sussidi di emergenza. Questo dato è sceso a 274.600 questa settimana, un dato che riflette la riapertura di ristoranti, hotel e alcuni pub avventa lo scorso 29 giugno. Tuttavia, il governo ha ritardato per la seconda volta la quarta e ultima fase del suo piano di riapertura, mantenendo chiusi i locali notturni e i pub che non riapriranno i battenti almeno almeno sino alla fine di agosto, dopo aver che si è registrato un drastico aumento dei casi di Covid-19. (Rel)