Business news: Lufthansa, perdita operativa di 1,7 miliardi di euro nel secondo trimestre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea tedesca Lufthansa ha perso 1,7 miliardi di euro nel secondo trimestre del 2020, un dato determinato dal marcato calo delle entrate provocato dalla pandemia di Covid-19. È quanto riferito dalla stessa compagnia nella sua relazione finanziaria, secondo cui le stime sulla ripresa della domanda indica che le prenotazioni di voli non torneranno ai livelli pre-crisi prima del 2024. La compagnia aerea ha riferito che il crollo della domanda di voli aerei a causa della pandemia ha comportato il trasporto del 96 per cento in meno di passeggeri tra aprile e giugno rispetto a un anno prima, portando a un calo complessivo dell'80 per cento le entrate del secondo trimestre, attestatesi a a 1,9 miliardi di euro. Nonostante i tagli ai costi, la perdita operativa di 1,7 miliardi di euro rispetto ai 754 milioni di euro dell'anno precedente è il peggior risultato trimestrale nella storia della società da 67 anni. "Stiamo vivendo una sospensione nel traffico aereo globale. Non prevediamo che la domanda tornerà ai livelli pre-crisi prima del 2024", ha affermato Carsten Spohr, amministratore delegato di Lufthansa, aggiungendo che la società non verrà risparmiata una "ristrutturazione di vasta portata ". (Geb)