Business news: Deutsche Bank, nel 2020 Pil dell'Eurozona in calo dell'8,6 per cento

- La banca tedesca Deutsche Bank ha rivisto le previsioni sull'andamento del Pil del 2020 per l'Eurozona, evidenziando che la ripresa dalla crisi del Covid-19 sta procedendo più rapidamente di quanto prospettato in precedenza. La zona euro vedrà un calo medio del Pil dell'8,6 per cento nel 2020, rispetto alle precedenti aspettative di un - 12 per cento. "Nell'Eurozona, l'andamento del secondo trimestre ci dice che l'attività non è calata così tanto come temuto durante il lockdown. Ci dice anche che la ripresa dopo la serrata è stata più forte di quanto atteso", ha dichiarato Deutsche Bank in una nota. A livello globale, la banca tedesca prevede un calo del Pil del 4,5 per cento, anche in questo caso in miglioramento rispetto alle precedenti attese per un - 6 per cento. L'economia degli Stati Uniti dovrebbe calare del 5,2 per cento nel 2020, mentre in precedenza veniva previsto un calo del 7,1 per cento. (Geb)