Business news: Romania, Banca centrale prevede inflazione al 2,7 per cento alla fine del 2020

- La Banca centrale della Romania (Bnr) prevede un'inflazione al 2,7 per cento alla fine di quest'anno ed al 2,5 per cento alla fine del 2021. E' quanto si legge nel rapporto sull'inflazione pubblicato sul sito web della Bnr. "Il contributo stimato della variazione delle imposte indirette è di 0,2 punti percentuali alla fine di quest'anno e di 0,4 punti percentuali alla fine del prossimo anno. Il tasso medio annuo di inflazione dell'Ipc continuerà il suo percorso al ribasso della prima metà di quest'anno, ma a un ritmo più lento, prevedendo che raggiungerà il 2,5 per cento all'orizzonte della proiezione, il secondo trimestre 2022", afferma il rapporto della Banca centrale romena. Secondo la Bnr, rispetto alla relazione precedente, le revisioni del tasso di inflazione annuale Cpi sono minori. Per la fine del prossimo anno, la previsione è simile alla precedente. (Rob)