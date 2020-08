Giustizia: Bonafede su Csm, grazie a maggioranza per riforma ambiziosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio ringraziare le forze di maggioranza perché siamo riusciti a trovare una sintesi importante su una riforma così ambiziosa". Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede nel corso della conferenza stampa a palazzo Chigi, parlando della riforma sul Csm. Spiegando poi i punti principali della riforma, il ministro ha spiegato: “abbiamo posto il confine tra magistratura e politica. Non è possibile eleggere nei membri laici persone che ricoprono o hanno ricoperto negli ultimi due anni ruoli politici nazionali o locali. Prevediamo anche che per i quattro anni successivi all’incarico nel Csm non ci si possa candidare a ruoli politici. Il magistrato che viene eletto in politica non potrà più tornare in magistratura a vita. Il magistrato che si è candidato ma non è stato eletto non può esercitare le funzioni di magistrato nei tre anni successivi né dove si è candidato né dove esercitava, e negli altri territori non potrà esercitare il ruolo di pm o gip”. (segue) (Rin)