Coronavirus: Conte, venuto a conoscenza del verbale Cts del 3 marzo il 5

- "Per quanto riguarda il verbale del 3 marzo, nel sono venuto a conoscenza il 5. Non riferisco quel che ho detto ai pm perché ho il vincolo del segreto istruttorio". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa, rispondendo ad una domanda in merito al verbale del Cts 3 marzo nel quale venne proposto di adottare misure restrittive anti Covid anche nei comuni di Alzano Lombardo e Nembro. "Alcuni fatti li ho anticipati: il giorno 3 è il verbale, ne vengo a conoscenza il 5 e a margine del Cdm facciamo una valutazione sulla proposta di adottare una cintura rossa per Alzano e Nembro - aggiunge Conte -. A quel punto maturiamo la convinzione che era opportuna un'interlocuzione con il Cts, non eravamo più nella situazione originaria della cintura rossa per i comuni del lodigiano". "Abbiamo chiesto un approfondimento, lo chiede Speranza a Brusaferro - aggiunge il premier - che la sera del 5 elabora un parere che manda a notte inoltrata. Ci confrontiamo con Speranza ma avevamo un dubbio, ovvero in una situazione compromessa che senso ha introdurre una cintura rossa solo per Alzano e Nembro?. Forse è il caso di pensare a misure più radicali", spiega il premier. (Rin)